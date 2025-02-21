«Есть установка»: Песков ответил на вопрос о сроках встречи между Путином и Трампом

Песков: нет никакой конкретики по встрече Путина и Трампа
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
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Пресс-секретарь президента России отметил необходимость диалога двух лидеров.
На данный момент нет конкретной информации о дате и месте встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами.
«Пока никакой конкретики по встречи Путина и Трампа — нет. Есть понимание необходимости этой встречи и есть желания двух президентов, которые они высказали», — подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля также сообщил, что поставлена задача подготовить встречу так, чтобы она была максимально результативна для обеих сторон.
Переговоры между Россией и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде были названы историческими. Так посчитал нужным их обозначить советник президента США Дональда Трампа, участник встречи Майкл Уолтц.
Политик указал на то, что встреча была нацелена на движение к мирному урегулированию конфликта на Украине, а также напомнил, что между Москвой и Вашингтоном годами не было контактов.
Ранее 5-tv.ru привел все заявления ежедневного брифинга Белого Дома.
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