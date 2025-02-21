Огонь охватил двухэтажный дом: в Красногорске тушат мощный пожар
В Красногорске тушат мощный пожар
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Частная недвижимость вспыхнула посреди жилого квартала.
Под Красногорском сейчас ликвидируют мощный пожар. Частный дом вспыхнул посреди жилого квартала в подмосковном Путилково.
Застройка здесь очень плотная, совсем близко многоэтажки. Их жители прямо из окон наблюдали за тем, как спасатели тушат полыхающее здание. Дымом заволокло всю округу, столб был виден даже в столице.
Когда расчеты приехали к месту, верхний этаж дома уже был целиком в огне. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям.
К настоящему моменту открытое горение потушили. Площадь пожара составила 360 квадратов. О пострадавших пока не сообщается. Проливка и разбор завалов продолжаются и сейчас.
79%
-1.92 92.48
-1.60
Нашли ошибку?