Огонь охватил двухэтажный дом: в Красногорске тушат мощный пожар

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В Красногорске тушат мощный пожар

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Частная недвижимость вспыхнула посреди жилого квартала.

Под Красногорском сейчас ликвидируют мощный пожар. Частный дом вспыхнул посреди жилого квартала в подмосковном Путилково.

Застройка здесь очень плотная, совсем близко многоэтажки. Их жители прямо из окон наблюдали за тем, как спасатели тушат полыхающее здание. Дымом заволокло всю округу, столб был виден даже в столице.

Когда расчеты приехали к месту, верхний этаж дома уже был целиком в огне. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям.

К настоящему моменту открытое горение потушили. Площадь пожара составила 360 квадратов. О пострадавших пока не сообщается. Проливка и разбор завалов продолжаются и сейчас.

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