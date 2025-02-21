Умер создатель и программный директор «Дорожного радио» Андрей Михайлов

В возрасте 54 лет скончался основатель и программный директор «Дорожного радио» Андрей Михайлов. Об этом на своем сайте сообщил холдинг «Европейская медиагруппа».

«21 февраля 2025 года не стало Андрея Михайлова. Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на «Эльдорадио». В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект — «Дорожное радио», — сказано в сообщении.

В 2023 году Михайлов покинул свой пост, однако продолжал принимать активное участие в жизни проекта. Команда «Европейской медиагруппы» выразила свои глубочайшие соболезнования семье Михайлова и подчеркнула, что смерть Андрея стала большой потерей для всего коллектива.

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