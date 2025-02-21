«Плохой переговорщик»: Трамп пояснил отсутствие Зеленского на встрече в Эр-Рияде

Президент США возложил вину за украинский конфликт на главу киевского режима и на своего предшественника Джо Байдена.

Владимир Зеленский — плохой переговорщик, поэтому его присутствие на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии было «не важным». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News.

«Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, то это не было приоритетом, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика», — сказал он.

Также американский лидер отметил, что у Зеленского «нет карт в рукаве», что также делает его присутствие на переговорах «не обязательным».

«Он (Зеленский — Прим. ред.) был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что его присутствие важно на этих встречах», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине. По его мнению, ответственность за то, что случилось, лежит на Зеленском и на бывшем президенте США Джо Байдене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп дал Евросоюзу три недели на то, чтобы «повзрослеть» и согласовать условия капитуляции Украины, иначе США «уйдут из Европы».