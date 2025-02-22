«Умру одна»: Рита Дакота назвала перенесенную пластическую операцию «личным адом»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Певица Рита Дакота: супруг может уйти после неудавшейся пластики век

Рита Дакота назвала пластику глаз «личным адом»

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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В прошлом году певица решилась на блефаропластику — хирургическое вмешательство, которое позволяет изменить разрез глаз и форму век.

Певица Рита Дакота в прошлом году сделала блефаропластику, звезду не устраивал ее "тяжелый" взгляд. Период восстановления оказался для нее настоящим испытанием. Последствия хирургического вмешательства тяжело переносятся исполнительницей, а изменения во внешности поначалу вызывали ужас. О том, как она переживала процесс восстановления, Дакота рассказала в личном блоге в соцсетях. 

«Решила слегка омолодить глазки, в итоге неузнаваемое лицо, и глаз не закрывался четыре месяца. Я не до конца понимала во что вписалась. Если бы я только знала», — поделилась подробностями артистка.

Звезда «Фабрики звезд-7» посчитала, что теперь ей вообще не стоит выходить в свет, настолько ее пугало отражение в зеркале. Ежедневно Дакота изливала чувства подругам.

Артистка уверено высказывалась в соцсети, что ее публичной жизни, вероятно, подошел конец. Она также испугалась того, что от нее может уйти муж.

«Я эти месяцы жила в своем личном аду. Мне было ужасно стыдно сказать даже близким. Типа я же сама виновата, сама сделала это с собой. <…> Я думала, что, если останусь таким уродом, то Федя меня бросит, и я умру одна в окружении 40 кошек», — высказывалась Рита.

В настоящий момент знаменитость все еще не смирилась с «новыми» глазами, хотя врач ей сказал, что финальный результат станет понятен через несколько месяцев. Исполнительница отметила, что ее негативный опыт может стать для других примером и остановит их от изменений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую инструкцию Рита Дакота составила в отношениях с мужем.

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