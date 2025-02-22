Два ребенка и два подростка погибли при пожаре в Омской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

МЧС России: при пожаре в Омской области погибли четверо детей

На пожаре в Омской области погибли двое детей и двое подростков

Фото: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official

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В момент трагедии матери не было дома.

При пожаре в селе Ильичевка в Омской области погибли два маленьких ребенка возрастом 2 и 4 года, а также два подростка 19 и 17 лет. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Ранним утром жители села заметили дым и сообщили об этом в пожарную охрану. Когда сотрудники МЧС России зашли в частный дом, в котором случился пожар, они обнаружили там тела двух детей и двух подростков без признаков жизни.

Представители ведомства отмечают, что в момент пожара мать детей отсутствовала. Сейчас возгорание распространилось на площадь в 64 квадратных метра. Для его ликвидации привлекли пятерых пожарных и три единицы специальной техники МЧС России.

Неизвестно, по какой причине случился пожар. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пенсионерка погибла при пожаре в Набережных Челнах. Сын пожилой женщины госпитализирован с отравлением продуктами горения. Предварительно, причина пожара — неосторожность при курении.

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