Сон, бутылочка, слюна: какие привычки формируют неправильный прикус с детства

Многие из них негативно влияют не только на улыбку, но и здоровье.

Неправильный прикус может развиваться у ребенка из-за привычка держать во рту посторонние предметы, сосания пальца или использования соски. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Полина Махортова в беседе с изданием Газета.ру.

«Длительное кормление из бутылочки после трех лет может привести к открытому прикусу и „бутылочному кариесу“ — это форма кариеса, возникающая из-за частого контакта зубов с молоком или сладкими напитками, особенно во время сна, когда снижается слюноотделение и защитные функции полости рта», — объяснила Махортова.

Эксперт отметила, что поза во время учебы или отдыха также влияет на формирование строения челюсти. Например, если ребенок сидит, опираясь на одну сторону лица, то это может привести к асимметрии лица и проблемам с дыханием.

Проблемы с прикусом плохо сказываются не только на улыбке, но и на общем состоянии здоровья. По словам эксперта, у ребенка с такой проблемой могут наблюдаться дыхательные расстройства, хроническая гипоксия и нарушения осанки. Поэтому своевременное лечение и отказ от вредных привычек являются важными мерами профилактики. Ведь, чем раньше выявлена проблема, тем проще ее решить.

Ранее 5-tv.ru писал, что ортодонт назвала частые причины зубной боли.