Путин поручил разобраться с поиском без вести пропавших на СВО

Ответственным за исполнение поручения назначен министр обороны России.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля предоставить предложения по улучшению поиска пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая прошла 19 декабря 2024 года.
«Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей», — говорится в перечне указаний.
Известно, что глава оборонного ведомства Андрей Белоусов назначен ответственным за выполнение поручения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области формируют точный список пропавших без вести жителей региона. В данном перечне уже насчитывается около двух тысяч человек.
Сообщалось, что в ближайшее время пройдет заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на котором рассмотрят уточненный список имен и фамилий.
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