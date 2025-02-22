Склад на площади 1,8 тысячи квадратных метров разгорелся в Ростове-на-Дону

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Крупный склад воспламенился в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в официальном Telegram-канале.

В результате инцидента площадь огня изначально составила около 1500 квадратных метров, однако вскоре ситуация стала еще более серьезной — охватывая все новые и новые участки, площадь пожара увеличилась до 1800 «квадратов». Это масштабирование возгорания создало немалую угрозу, так как пламя начало активно распространяться на поддоны, хранящиеся на складе. Кроме того, частичное обрушение кровли добавило сложности в борьбе с огнем, усложнив доступ пожарных к очагам возгорания.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, предотвращая его дальнейшее распространение и защищая соседние здания. Однако работа по полной ликвидации огня продолжается. Специалисты прилагают все усилия для того, чтобы окончательно потушить огонь.

Для ликвидации возгорания были привлечены 45 пожарных и 13 единиц техники. В настоящее время информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что под Тюменью произошел страшный пожар, который уничтожил подворье. Огонь вспыхнул в хозяйственной постройке и быстро перекинулся на частный дом. К счастью, жильцы успели выбраться на улицу и не пострадали, однако все их имущество сгорело дотла. Пожар мог перерасти в катастрофу, угрожая целому поселку, если бы не вовремя принятые меры.

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