Татьяна Сергаева стала главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике

На пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. Об этом объявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на награждении во время Чемпионата страны, передает корреспондент "Известий" с места.

Татьяна Владиславовна Сергаева — заслуженный тренер России. Среди ее учениц есть множество выдающихся гимнасток, в том числе олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева.

Сергаева работала старшим тренером российской сборной по групповым упражнениям. Награждена орденом Дружбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр спорта Михаил Дегтярев избран главой Олимпийского комитета России. Он был единственным кандидатом на этот пост и заявил, что в будущем будет совмещать две должности.

Дегтярев заявил, что в рамках ОКР будет заниматься снятием всех ограничений с российского спорта включая возвращение спортсменам флага и гимна страны на международных соревнованиях.