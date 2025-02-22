«Иронично»: Тому Холланду в США не продали его же безалкогольное пиво

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

Тому Холланду в США не продали его же безалкогольное пиво

Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво

Фото: Taylor Jewell/ТАСС

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Актер запустил продажу напитка под собственным брендом в октябре прошлого года.

Актеру Тому Холланду не хотели продавать безалкогольное пиво его собственного бренда в одном из американских супермаркетов. Он поделился деталями забавной истории в соцсетях.

Артист отправился в магазин на поиски напитка. Однако найти пиво под собственным брендом Холланду оказалось нелегко. Напиток нашелся в одном из супермаркетов далеко не сразу. Затем он столкнулся с еще одной неприятностью — ему не захотели продавать пиво из-за британского паспорта.

«Мне не хотели продавать его, потому что мои британские документы не приняли, и я не смог доказать совершеннолетие. После этого милая сотрудница отсканировала свои документы. Иронично, что мне не продали мой же продукт», — поделился Том.

Актер запустил продажу безалкогольного пива под собственным брендом в октябре 2024 года. По его словам, Том хотел предложить людям альтернативу алкогольным напиткам. Сам артист полностью отказался от спиртного больше двух лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Том Холланд сделал предложение звезде «Дюны» Зендее Коулман. На премии «Золотой глобус» актриса появилась с кольцом. Помолвка состоялась в особняке семьи Зендеи в США.

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