Британский политик предрек Европе скорую политическую революцию

По его словам, на такие мысли его натолкнула речь вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Председатель британской реформистской партии Найджел Фарадж предрек Европе политическую революцию — наподобие той, что уже случилась в США. Своими прогнозами он поделился в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, он остался под большим впечатлением от недавней речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, которую тот произнес на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он говорил с публикой, представляющей собой европейский политический класс, который уже идет на выход. Политическая революция пронеслась по Америке, и она также пронесется по остальной части Европы», — уверен политик.

Фарадж также восхитился другими идеями Вэнса, заявив, что те опережают свое время.

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