Боксер Рой Джонс прилетел в Казань перед визитом в Йошкар-Олу

Боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс прилетел в Казань перед визитом в Йошкар-Олу накануне нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В аэропорту легенду мирового бокса приветствовало большое количество людей. Девушки в национальных костюмах преподнесли Джонсу традиционный татарский десерт — чак-чак.

«Перелет был долгим, но я в порядке. Несколько раз задерживали рейс, но я в порядке. Мне всегда нравится возвращаться сюда, в Россию, так что все хорошо», — рассказал Джонс.

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности насладиться зрелищными боями и хорошо провести время.

Джонс на днях анонсировал визит в Республику Марий Эл, чтобы, по его словам, отпраздновать вместе с местными жителями День защитника Отечества и обсудить с главой республики подготовку к следующему боксерскому турниру.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 февраля в ледовом дворце «Марий Эл» Йошкар-Олы. Центральным событием станет бой между Сергеем Кузьминым и Эбенезером Тетте. Также в этот вечер на ринг поднимутся Игорь Свиридченков и Рониэль Иглесиас, а Сергей Сергеев встретится с Хорхе Мануэля Сото.

В августе 2015 года в Рой Джонс в Севастополе встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и попросил у него помощи в получении российского гражданства. В сентябре того же года боксер указом главы государства получил российский паспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.