Боксера Поветкина отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). В прошлом году спортсмен был временно отстранен в связи с публикацией данных московской антидопинговой лаборатории. В пробе от 2014 года было обнаружено вещество остарин. Период недопуска к соревнованиям отсчитывается с 21 октября 2024-го.

В результате были аннулированы все достижения Поветкина с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года. Речь идет, в том числе, о титулах Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO, Пуэрто-Рико), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, Панама). В 2021-м спортсмен объявил о завершении карьеры, в мае 2024-го стал заместителем губернатора Вологодской области, свой пост покинул в декабре.

Александр Поветкин получил статус чемпиона мира в 2003-м, чемпиона Олимпийских игр — в 2004-м, дважды становился чемпионом Европы. На его счету 36 побед, из которых 25 нокаутом. Трижды боксер проиграл бой, и однажды схватка завершилась вничью. За день до временного отстранения он взял серебряный пояс по версии WBC.

Ранее, писал 5-tv.ru, немецкий журналист Хайо Зеппельт признался, что оклеветал российских спортсменов.