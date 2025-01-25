Боксера Поветкина отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Российского спортсмена не впервые подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

Боксера Поветкина отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Допинговый скандал

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). В прошлом году спортсмен был временно отстранен в связи с публикацией данных московской антидопинговой лаборатории. В пробе от 2014 года было обнаружено вещество остарин. Период недопуска к соревнованиям отсчитывается с 21 октября 2024-го.

В результате были аннулированы все достижения Поветкина с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года. Речь идет, в том числе, о титулах Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO, Пуэрто-Рико), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, Панама). В 2021-м спортсмен объявил о завершении карьеры, в мае 2024-го стал заместителем губернатора Вологодской области, свой пост покинул в декабре.

Александр Поветкин получил статус чемпиона мира в 2003-м, чемпиона Олимпийских игр — в 2004-м, дважды становился чемпионом Европы. На его счету 36 побед, из которых 25 нокаутом. Трижды боксер проиграл бой, и однажды схватка завершилась вничью. За день до временного отстранения он взял серебряный пояс по версии WBC.

Ранее, писал 5-tv.ru, немецкий журналист Хайо Зеппельт признался, что оклеветал российских спортсменов.

Тема:
Допинговый скандал
31 окт
«Очернение какое-то»: тренер боксера Поветкина ошарашен новостью про его отстранение
31 окт
Олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина отстранили из-за допинга
5 авг
Экс-замглавы Московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск
5 авг
«Удар по русским дисциплинам»: США готовят кампанию по изоляции России в спорте
22 апр
WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой
22 апр
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
17 мар
Ягудин высказался о конфликте Тутберидзе и Тарасовой по делу Валиевой: «Не верю»
14 мар
«Намеренная клевета»: Тутберидзе и Тарасова рассорились в пух и прах из-за Валиевой
13 мар
Скандал набирает обороты: Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться
13 мар
Тутберидзе ответила на обвинения Тарасовой по допинговому скандалу с Валиевой
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Время путешествий и приключений: китайский гороскоп на февраль 2025 года

Последние новости

3:44
Звезду фильма «Обнаженная в шляпе» Назарьеву обнаружили на улице в крови
3:24
Главу минздрава Камчатки уволили после скандала из-за вспышки гепатита
3:09
«Приумножать достижения»: как прошел визит Путина в МГУ
2:52
На примере Нюши: как сохранить отношения после измены
2:31
Боксера Поветкина отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил
2:10
Госдеп США и USAID приостанавливают оказание помощи Украине

Сейчас читают

Госдеп США и USAID приостанавливают оказание помощи Украине
«Я вообще ничего не услышал»: как Юра Борисов узнал о номинации на «Оскар»
«Грубо и резко»: как правильно отвечать на намеки с сексуальным подтекстом
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год