Захаровой вручили петицию с извинениями народа Италии за слова президента

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 83 0

Итальянский народ извинился за высказывание президента Маттареллы о России

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova; 5-tv.ru

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Несогласие итальянцы выразили с помощью петиции, которую вручили Захаровой.

В здании дипломатического ведомства России итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо передал официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой документ с извинениями от земляков за неуместные сравнения лидера страны — от всего народа Италии. Видео встречи российский дипломат показала в своем Telegram-канале.

«Итальянский народ не разделяет заявление президента», — поделились через петицию своим мнением итальянцы с Российской Федерацией и всем российским народом.

Подтверждающая печатную версию онлайн-петиция уже собрала более 25 тысяч голосов от итальянцев, которым не показалось разумным заявление президента Серджо Маттареллы, решившего в своей речи сопоставить Россию и Третий рейх.

«Возможно, вы сможете передать мою слезу благодарности. Это не сыграешь, это все по-настоящему, потому что в этой слезе вся наша боль от того, что мы услышали в отношении наших предков и нашей страны», — ответила Захарова.

С резкой критикой подобной аналогии выступила накануне и сама Захарова, напомнив Маттарелле, что фашизм зародился именно в Италии и большое количество итальянский военных выступали на стороне нацистской Германии, победа над которой «соткана миллионами жизней советских граждан».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова перечислила условия возвращения иностранных компаний в Россию.

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