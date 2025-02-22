Ряд членов-стран НАТО разделяют позицию Венгрии.

Венгрия считает, что Украина не войдет в НАТО и скорее снова станет буферной зоной между Россией и альянсом. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о приоритетах на следующий год. Политика цитирует ТАСС.

Он отметил, что попытки европейских и американских либералов предположить иначе оказались неудачными.

«Почему европейские и американские либералы думали, что русские будут стоять в стороне и наблюдать за этим, остается загадкой. Уже ясно, что их попытка провалилась. Украина и то, что от нее останется, снова станут буферной зоной. Украина не будет членом НАТО», — заявил Орбан, подчеркивая, что будущее Украины предсказуемо.

Этот взгляд разделяют не только в Венгрии. Даже внутри НАТО звучат голоса, утверждающие, что членство Украины в альянсе никогда не было обещано.

Кроме того, подчеркнул Орбан, Киев никогда не вступит в Евросоюз, если будет действовать вопреки интересам Венгрии.