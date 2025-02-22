Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности РФ

На встрече обсуждались насущные вопросы внешней политики.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ, на котором обсудил актуальные вопросы внешней политики России. Встреча проходила по видеосвязи.

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами и соседями на постсоветском пространстве», — заявил Путин в начале совещания.

Кроме того, президент попросил министра иностранных дел и главу МИД РФ Сергея Лаврова поделиться с коллегами деталями своих недавних поездок.

Сам Владимир Владимирович рассказал, что уже получил все необходимые отчеты о визитах Лаврова, однако хотел бы, чтобы тот ввел в курс дела остальных членов Совбеза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров заявил, что в год 80-летия Победы над гитлеровским режимом, Россия призывает всех своих партнеров по «Большой двадцатке» (G20) выступить единым фронтом в борьбе с неонацизмом.