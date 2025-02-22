Легковушку разорвало в клочья при ударе об ограждение на трассе под Тверью

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 492 0

В Тверской области водитель BMW врезался в ограждение, погибли два человека

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Тверской областиu/gibddtver; 5-tv.ru

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Одному из пассажиров автомобиля удалось выжить, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Легковой автомобиль BMW буквально разорвало на части при столкновении с ограждением на трассе М-11 под Тверью. Жуткие кадры, зафиксированные дорожной камерой, опубликованы в Telegram-канале Госавтоинспекции Тверской области.

Судя по записи, водитель BMW потерял управление на огромной скорости и врезался в ограждение. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на фрагменты, разлетевшиеся по всей трассе.

«По предварительной информации, сегодня, 22 февраля, на 140 километре автодороги СПАД М-11 Конаковского района произошло столкновение двух транспортных средств — BMW и Citroën с последующим наездом на препятствие», — говорится в сообщении ГАИ.

В результате ДТП погиб водитель и один из пассажиров BMW. Второго с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля в Новосибирской области погиб один человек.

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