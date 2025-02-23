Украина отказывается отдавать США компенсацию в размере $500 млрд

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Bloomberg: Украина отказывается возвращать США $500 млрд компенсации

Украина отказывается отдавать США компенсацию в размере $500 млрд

Фото: TING SHEN/POOL/ТАСС

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Киев утверждает, что Вашингтон помог гораздо меньшим объемом денег.

Украина отказывается возвращать Соединенным Штатам компенсацию в размере 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника.

«Мы сейчас уменьшили это предложение до 100 миллиардов долларов и передали (спецпредставителю США по Украине Киту. — Прим. ред.) Келлогу», — сказал чиновник.

На Украине заявили, что США на самом деле предоставили киевскому режиму около 90 миллиардов долларов. Тем самым Незалежная отвергла предложение Штатов о создании фонда на 500 миллиардов долларов.

Эти деньги, как заявляли в Вашингтоне, должны компенсировать всю предоставленную Киеву помощь с начала российской спецоперации. Согласно плану, этот фонд должен быть сформирован и финансироваться Украиной, но при этом полностью контролироваться США. Предусматривается также и полный отказ Незалежной от половины доходов от продажи минералов, газа, нефти, а еще прибыли портов и другой инфраструктуры.

При этом, как заявил глава Минфина США Скотт Бессант, Вашингтон не претендует на физические активы страны. По словам американского министра, речь идет о создании прочного экономического партнерства. Об этом писала газета Financial Times.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона лишь немногим более 75 миллиардов вместо заявленных 200 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о дефиците ракет для систем Patriot.

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