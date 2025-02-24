Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил недопуск россиян до 17 лет к турнирам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Российские футболисты до 17 лет не были допущены к турнирам из-за нападок СМИ

Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил недопуск россиян до 17 лет к турнирам

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Один из президентов ассоциации был вынужден уйти в отставку.

Российские спортсмены до 17 лет не получили допуска к соревнованиям из-за агрессивного поведения западных журналистов и политиков. Об этом в интервью словенской газете Delo рассказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин. Кроме того, по его словам, один из президентов ассоциации вынужден был уйти в отставку из-за нападок СМИ на УЕФА.

«Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволяют… На самом деле они не дали детям социализироваться», — заявил глава УЕФА.

По мнению Чеферина, в Европе дети воспитываются «в духе ненависти и страха» перед сверстниками, проживающими в других ее частях. А европейские чиновники ведут себя непоследовательно в вопросах политики. В частности, они не желают вести диалог с Россией об урегулировании конфликта на Украине, а потом удивляются, что не получили приглашение на соответствующие переговоры.

«На Западе больше не существует свободы слова, больше нельзя говорить то, что думаешь», — заключил Чеферин.

Прежде генеральный секретарь комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отмечал, что некоторые члены УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) могли изменить свое отношение к возвращению россиян к международным соревнованиям. Он выразил надежду, что в 2025 году сборная РФ снова заявит о себе на мировой арене.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский лыжник Александр Большунов выиграл международную гонку в Италии.

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