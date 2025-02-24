Слабая сторона у сильного пола: какие продукты важны для мужского здоровья

Нутрициолог посоветовала, что обязательно надо исключить из своего рациона.

Важными продуктами для мужского здоровья являются овощи, фрукты, нежирное мясо, а также кислоты Омега-3 и сложные углеводы. Об этом рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова в беседе с изданием Газета.ру.

По ее словам, у представителей сильного пола наиболее частая проблема — это забота о собственном здоровье, не менее важную роль в котором играет питание. Поэтому, как отметила эксперт, в рационе обязательно должно присутствовать мясо с невысоким содержанием жира. Поскольку в нем содержится сбалансированный белок, аминокислоты и холестерин. Именно эти вещества важны для тестостерона.

Кроме того, в еде должны быть продукты богатые жирными кислотами Омега-3. Они содержатся в растительных маслах, рыбе, морепродуктах и орехах. Не менее важными являются овощи и фрукты. Эти категории продуктов — источники витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и антиоксидантов.

Не стоит забывать и о сложных углеводах. Для этого следует включить в питание бобовые продукты, крупы, мясо птицы и цельнозерновые хлебобулочные изделия.

Вместе с тем, специалист подчеркнула, что мужчинам следует избегать жирных сортов мяса, подвергнутых копчению, а также еды с высоким содержанием трансжиров, соли и простых углеводов. Чтобы избежать нарушения потенции — не рекомендуется пить пиво.

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