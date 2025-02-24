Сотрудничество РФ и Абхазии: Министерства просвещения подписали меморандум

Главы ведомств также утвердили совместный план мероприятий.

Главы министерств просвещения России и Абхазии Сергей Кравцов и Инал Габлия подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Также они утвердили совместный план мероприятий на 2025 год, который уже начал реализовываться.

Меморандум позволит закрепить взаимодействие министерства в области дошкольного, начального, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. При этом план мероприятий предусматривает развитие партнерских отношений между учебными заведениями России и Абхазии, а еще повышение квалификации специалистов. Он также предполагает расширение возможностей изучения русского языка в республике и абхазского — в РФ.

«Мы договорились с Иналом Соломоновичем Габлией закрепить все предложения в долгосрочном плане. Подписание меморандума — это естественный этап наших взаимоотношений, который позволит определить конкретные шаги на перспективу», — заявил Кравцов.

Он подчеркнул, что ведомства постоянно работают над совершенствованием образовательного процесса. В частности, министерства реализуют подготовку учителей, материально-техническое обеспечение. Так, на минувшей неделе директора абхазских школ приезжали в Федеральный центр «Машук». В ходе встречи обсуждались предложения по дальнейшей работе.

Габлия, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поддержку системы образования Абхазии. Он также подчеркнул возможность меморандума и совместного плана углубить партнерство с Россией. Сухум заинтересован в российском опыте по разработке Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040-го. Абхазия намерена подготовить такой же документ.

Помимо этого, отметил абхазский министр, запланированные мероприятия начали реализовываться. Так, 23 февраля завершилась VII Международная зимняя школа «Учитель года» в Абхазии.

В контексте о партнерстве России и Абхазии также стоит отметить, что аэропорт Сухума принял 7 февраля первый почти за 30 лет рейс из Москвы. Это тестовый полет. Лайнер вылетел из воздушной гавани «Внуково». При этом регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года.

Сумской аэропорт не принимал пассажирские рейсы с 1993 года. Тогда его закрыли из-за грузино-абхазской войны. Руководство республики не раз планировало восстановить полеты. Однако договориться о реконструкции удалось только в октябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителям Абхазии с российским гражданством станет проще посещать врачей в РФ. Для обращения в медучреждение нужен будет только паспорт и полис ОМС. Сегодня же требуется еще и СНИЛС. Соответствующие поправки в соглашения между нашими странами внесут в ближайшее время.