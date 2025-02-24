США в Генассамблее ООН призвали Украину снять проект антироссийской резолюции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Представитель Вашингтона заявила, что в американском проекте содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта.

Фото, видео: Reuters/Shannon Stapleton; 5-tv.ru

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США на заседании Генеральной Ассамблеи ООН призвали Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции в пользу американского нейтрального документа.

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши отметила, что в американском проекте содержится призыв к скорейшему прекращению украинского конфликта и установлению прочного мира.

«Наш проект направлен на быстрое урегулирование конфликта и настоятельно призывает к прочному миру между Украиной и Россией. Это то, что требуется сейчас, и мы настоятельно призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, поддержать нас в этих усилиях. Это простое историческое заявление Генассамблеи, которое обращено в будущее, а не в прошлое», — заявила представитель США.

Именно поэтому, добавила Ши, США не могут поддержать резолюцию Украины и призывают снять ее в пользу американского заявления, призывающего «прекратить конфликт и работать над достижением прочного мира».

Несмотря на позицию США, Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Предложенный Евросоюзом и Украиной проект поддержали 93 страны. Против проголосовали 18 государств, в том числе США, Израиль и Венгрия. Еще 65 стран воздержались от голосования.

Одновременно Запад уже без США продолжает декларировать поддержку Киева и накачивать его деньгами и оружием. Ранее в этот день стало известно, что Канада передаст Украине 3,52 миллиарда долларов за счет прибыли от замороженных активов России. Вместе с тем Оттава намерена передать киевскому режиму 25 боевых машин пехоты LAV II, систему посадки для истребителей F-16, четыре авиационных тренажера для F-16, а также «миллионы боеприпасов, единиц снаряжения для военных и аптечек».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предложили более нейтральный проект резолюции Генассамблеи (ГС) ООН по Украине, после чего европейские дипломаты заговорили о капитуляции Вашингтона перед Россией.

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