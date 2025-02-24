Армия РФ освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Киевский режим продолжает терять боевиков ВСУ и военную технику.

Армия РФ освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации на Украине активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи», — говорится в сообщении.

В ходе боев армия РФ нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Степовая Новоселовка, Лозовая под Харьковом, а также в Макеевке ЛНР. Противник потерял до 200 боевиков, а также боевую бронированную машину, четыре авто и шесть орудий полевой артиллерии. Вместе с тем удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ практически полностью освободили ЛНР. От украинских националистов остается очистить всего полпроцента территории республики.

Тема:
Спецоперация
23 февр
Черная метка для Зеленского: Украина стремительно лишается поддержки на Западе
23 февр
Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области
23 февр
Войска РФ нанесли удар по местам сборов руководства боевиков ВСУ
23 февр
Путин заявил об отважной борьбе участников СВО за мир и будущее народа России
23 февр
Российский флаг взвивается ежедневно в новом месте: боевики ВСУ оказались в очередном котле
23 февр
Силы ПВО ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России
22 февр
Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР
22 февр
Гаубица Д-30 громит «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 февр
Самолеты Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 февр
Лавров: Россия не затрагивает тему санкций в рамках украинского урегулирования
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Сотрудничество РФ и Абхазии: Министерства просвещения подписали меморандум
13:55
Евросоюз ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской
13:45
Любови Успенской — 71: как сложилась судьба шансон-певицы
13:32
«Это для меня как дышать»: должны ли артисты транслировать патриотизм
13:31
Суд утвердил приговор французу Винатье за уклонение от обязанностей иноагента
13:16
Мишустин: детские пособия не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи

Сейчас читают

Демократия по фон дер Ляйен: согласных — под каблук, несогласных — вон
Лицо на кону: чем опасны «уколы красоты» с маркетплейсов и самостоятельные инъекции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год