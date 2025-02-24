Киевский режим продолжает терять боевиков ВСУ и военную технику.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации на Украине активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи», — говорится в сообщении.
В ходе боев армия РФ нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Степовая Новоселовка, Лозовая под Харьковом, а также в Макеевке ЛНР. Противник потерял до 200 боевиков, а также боевую бронированную машину, четыре авто и шесть орудий полевой артиллерии. Вместе с тем удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что
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