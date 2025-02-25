Окончательное решение будет принято 10 мая.

Если президент США Дональд Трамп продолжит курс на сближение с Россией, ему могут вернуть звание есаула. Об этом в интервью Lenta.ru сообщил атаман петербургского казачьего общества Андрей Поляков.

По его словам, казачье общество уже задумывается о таком шаге и готово принять решение 10 мая, если президент США продолжит принимать действия, направленные на укрепление отношений с Россией. Поляков уточнил, что Трамп уже получал почетное звание есаула в свой прошлый президентский срок, когда его политические инициативы казались перспективными для российско-американских связей.

«Теперь, если состоится сближение с нашей страной, мы, как небольшая часть народа, поддержали бы инициативы президента США, в которых говорится об экономических, политических связях. Если будут шаги по отношению к прекращению конфликта на условиях России, мы также хотели бы это поддержать», — отметил атаман.

Однако окончательное решение казачье общество оставляет за собой, пока не увидит конкретных шагов с американской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты.