Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%

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Москва готова к дискуссиям по этому вопросу.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможное предложение американского лидера Дональда Трампа о совместном сокращении Россией, Китаем и США военных расходов.

Трамп заявлял о такой гипотетической возможности, и вот что ответил Владимир Путин.

«Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика. Там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений и по другим очень серьезным вопросам. Поэтому это дело Китайской Народной Республики. Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах между Вашингтоном и Москвой по Украине.

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