«Самая вкусная курочка в мире»: Мизулина приготовила ужин для SHAMAN

Заслуженный артист РФ и глава «Лиги безопасного интернета» дали поклонникам еще один повод посплетничать об их романе.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина продолжают заигрывать с поклонниками, намекая на более чем близкие отношения, несмотря на отсутствие официальных подтверждений.

Совместное творчество и полные нежности взгляды в клипе «Я останусь с тобой» — это еще что. Теперь Мизулина готовит курочку на ужин и угощает певца дома. А он в расстегнутой рубашке и шортах смакует каждый кусочек. Видео романтического ужина SHAMAN опубликовал в своем Telegram-канале.

«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я ее с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — поделился музыкант.

Дронов не только помог Мизулиной накрыть на стол и похвалил, но и дал пару кулинарных советов. Он порекомендовал предполагаемой возлюбленной в следующий раз положить тушку на спинку, «чтобы грудка была румяная», а его визави добавила, принимая комплименты: «Фермерская обычная курица, настоящая».

Это первое по-настоящему интимное видео, которым поделились Мизулина и Дронов. Судя по кадрам, они чувствуют себя предельно комфортно и расслабленно рядом. Прежде знаменитости выкладывали в социальные сети и другие ролики, но все они были записаны в кабинете общественницы или на публичных мероприятиях.

Фанаты пары в восторге от нового контента. В комментариях, а пост собрал более двух тысяч, они желают звездам приятного аппетита и отличного вечера. И, несомненно, ждут официального заявления, после которого можно будет поздравить счастливых влюбленных. Ранее, писал 5-tv.ru, Екатерина Мизулина пообещала раскрыть правду 9 марта.