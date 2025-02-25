«Как говорил мой муж»: Екатерина Белоцерковская отпраздновала 40-летие

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Екатерина Белоцерковская отпраздновала 40-летний юбилей

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Знаменитость отнеслась к своему юбилею так же философски, как и ее умерший супруг Борис Грачевский.

Певице и актрисе Екатерине Белоцерковской исполнилось 40 лет. О том, как она отметила свой юбилей, артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на праздновании 25-летия «Театра Марионеток».

По словам знаменитости, у нее не было особого желания отмечать такую дату, поэтому праздник Екатерины прошел без размаха. Наоборот, этот день она провела в кругу близких.

«Я скромно отпраздновала дома с домашними. Я не могу сказать, что я прям праздновала-праздновала юбилей. Нет, 40 лет я решила не праздновать, знаете, такая дата», — прокомментировала Белоцерковская.

Артистка также процитировала слова своего умершего мужа, режиссера и основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который относился к этой дате с философской иронией.

«40 лет лучше, чем 40 дней», — пошутила Екатерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес окончательное решение по вопросу наследства Бориса Грачевского. Квартира режиссера была разделена между четырьмя наследниками. Основатель «Ералаша» ушел из жизни в январе 2021 года.

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