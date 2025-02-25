Жителя Хабаровского края обвиняют в пропаганде терроризма

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В его квартире провели обыски, изъяли вещественные доказательства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Это кадры ФСБ из Хабаровского края. За пропаганду терроризма задержан местный житель. Ему грозит до семи лет лишения свободы за рассылки в мессенджерах.

В его квартире провели обыск, изъяли вещественные доказательства. Мужчине уже предъявили обвинение.

Ранее 5-tv.ru писал, что восемь россиян получили тюремные сроки от 16 до 22 лет за диверсии по заказу СБУ. По данным спецслужбы, украинские кураторы вербовали в соцсетях и мессенджерах молодых россиян, которые ради наживы поджигали релейные шкафы, здания военкоматов, а также готовили атаки на военные объекты.

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