В Уфе врачи удалили червя из глаза женщины

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Теперь пациентка будет обследоваться в инфекционной больнице.

В Уфе врачи удалили червя из глаза женщины

Фото: Telegram/Минздрав Башкортостана/minzdravrb

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В уфимской больнице медики удалили гельминта из глаза 40-летней пациентки. Об том сообщает пресс-служба минздрава Республики Башкортостан в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщина обратилась к врачам с жалобами на некое «движение» в левом глазу. В ходе осмотра выяснилось, что у пациентки в нем — «образование извилистой формы».

В итоге жительнице Уфы была проведена операция, паразит был удален. Согласно информации пресс-службы минздрава Республики Башкортостан, теперь пациентка будет обследоваться в инфекционной больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске спасли проглотившего 16 магнитов ребенка. Хирурги провели тяжелую операцию — через проколы медленно извлекали инородные тела из желудка и кишечника. Рентген показал, что в организме магниты соединились в цепочку. При чем одни застряли в желудке, а другая часть попала в кишечник. Хирургам все же удалось достать шарики.

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