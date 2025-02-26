Напавшие на консульство России в Марселе оказались французские ученые

Эфирная новость 40 0

После этого злоумышленники отправились на проукраинский митинг в центре города.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое французов, которые напали на генконсульство России в Марселе, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Уличные камеры засняли, как один из них перебрасывает через забор пакет, в котором лежала бутылка с зажигательной смесью. А сразу после нападения злоумышленники отправились на проукраинский митинг в центре Марселя. И несмотря на то, что они были в масках, их опознали и арестовали.

В генконсульстве уточнили «Известиям», что задержанными оказались граждане Франции 48 и 59 лет. Было возбуждено уголовное дело. При этом власти города не стали усиливать охрану нашей дипмиссии, хотя риск дальнейших провокаций сохраняется.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.63
-1.58 90.94
-1.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Ешьте, сколько влезет: почему на Масленицу важно накопить жирок
7:45
Оправилась после трагедии? Седокова улетела из РФ в компании рэпера Natan
7:30
Артиллеристы бьют по позициям ВСУ под Донецком. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Напавшие на консульство России в Марселе оказались французские ученые
7:00
«Не получилось у меня»: певица Слава попыталась оправдать свое хамское общение с журналистами
6:45
Насильно мобилизованный украинец сбежал из британского тренировочного лагеря НАТО в РФ

Сейчас читают

Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки — 11 голов
«Многого не успел»: погибшему военкору «Известий» Еремину сегодня исполнилось бы 43 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год