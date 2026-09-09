Собянин: в Москве есть 19 зон для тренировок по пятиборью

Свыше 3,7 тысячи детей и взрослых занимаются современным пятиборьем в Москве. О том, как работают специализированные зоны для занятий спортом в столице, сообщили на сайте правительства Москвы mos.ru.

Девять таких зон находятся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Москомспорта. Всего столице есть 19 зон, оборудованных для тренировок по пятиборью.

Также организация предлагает дополнительный курс спортподготовки по современному пятиборью в Московской академии. В ней занимаются более 330 человек, включая мастеров спорта РФ и международного класса. С воспитанниками работают более 20 тренеров-преподавателей, часть из них обладают званием «Заслуженный тренер России».

В современном пятиборье спортсмены соревнуются в фехтовании на шпагах, заплыве вольным стилем на 200 метров, гонках по трассе длиной 60–70 метров с препятствиями, беге по пересеченной местности на дистанции 3,2 тысячи метров и стрельбе из лазергана по мишеням.

Победа определяется общей суммой очков.

Те, кто участвует в таких состязаниях, должны быть «универсальными спортсменами» — у них должна быть развита выносливость, координация движений и психологическая устойчивость.

Ранее спортсмены из России завоевали золото на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае.

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