Собянин: в Москве есть 19 зон для тренировок по пятиборью

В пяти спортивных дисциплинах упражняются свыше 3,7 тысячи детей и взрослых в столице.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Свыше 3,7 тысячи детей и взрослых занимаются современным пятиборьем в Москве. О том, как работают специализированные зоны для занятий спортом в столице, сообщили на сайте правительства Москвы mos.ru.
Девять таких зон находятся в оперативном управлении учреждений, подведомственных Москомспорта. Всего столице есть 19 зон, оборудованных для тренировок по пятиборью.
Также организация предлагает дополнительный курс спортподготовки по современному пятиборью в Московской академии. В ней занимаются более 330 человек, включая мастеров спорта РФ и международного класса. С воспитанниками работают более 20 тренеров-преподавателей, часть из них обладают званием «Заслуженный тренер России».
В современном пятиборье спортсмены соревнуются в фехтовании на шпагах, заплыве вольным стилем на 200 метров, гонках по трассе длиной 60–70 метров с препятствиями, беге по пересеченной местности на дистанции 3,2 тысячи метров и стрельбе из лазергана по мишеням.
Победа определяется общей суммой очков.
Те, кто участвует в таких состязаниях, должны быть «универсальными спортсменами» — у них должна быть развита выносливость, координация движений и психологическая устойчивость.
Ранее спортсмены из России завоевали золото на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае.
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