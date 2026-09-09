Путин назвал российские санитарные требования одними из лучших в мире

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

На их основе будет работать новая лаборатория во Вьетнаме, участие в открытии которой принял президент России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Санитарные стандарты России — одни из лучших в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных заболеваний в столице Вьетнама Ханое.

Глава России провел мероприятие вместе с президентом Вьетнама То Ламом.

Новая лаборатория будет действовать на базе Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра, созданного еще в 1988 году. Путин отметил, что при обучении персонала за основу взяли санитарные требования, действующие в России.

«Являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире», — подчеркнул он.

Лаборатория оснащена современным диагностическим оборудованием для молекулярно-генетических и вирусологических исследований, мониторинга инфекций и разработки вакцин.

Это часть многолетнего сотрудничества двух стран, включая передачу судна «Профессор Гагаринский» для морских исследований. Путин добавил, что работы Тропического центра получили мировое признание, а его коллектив пользуется высокой репутацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежегодно в российских вузах обучается более трех тысяч студентов из Вьетнама. Он подчеркнул, что подготовка вьетнамских граждан в России остается важным направлением сотрудничества, а инженерное образование является одним из наиболее востребованных.

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