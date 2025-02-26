Не покладая рук: месяц на посту президента подарил Трампу синяки на ладонях

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: синяки на ладонях Трампа из-за рукопожатий
Фото: Reuters/Brian Snyder
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Встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном не прошла бесследно.
Синяки на руках президента США Дональда Трампа появились от частых рукопожатий. Об этом телеканалу NBC сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и каждый день обменивается рукопожатиями почти непрерывно», — пояснила Левитт.
Гематому на ладони главы Соединенных Штатов заметили во время визита в Белый дом президента Франции Эммануэля Макрона.
Необычайно крепкое рукопожатие французского лидера отмечалось и ранее. Так, в 2017 году, когда президентом США тоже был Дональд Трамп, на праздновании Дня взятия Бастилии Макрон настолько сильно сжимал руку главы Белого дома, что та побелела. Год спустя, в 2018-м, кожа на ладони Трампа собралась в складки и вновь от приветствия главы Франции.
А в декабре 2024 года силу рукопожатия Макрона отметил уже другой Дональд, на этот раз Туск — премьер-министр Польши. Он выставил в своей социальной сети видео, где жмет руку французскому лидеру.
«У рукопожатий с Дональдами обычно возникают определенные сложности», — подписал Туск данный ролик.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон и Трамп потрогали друг друга за колени.
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