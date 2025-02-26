Не покладая рук: месяц на посту президента подарил Трампу синяки на ладонях

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: синяки на ладонях Трампа из-за рукопожатий

Не покладая рук: месяц на посту президента подарил Трампу синяки на ладонях

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном не прошла бесследно.

Синяки на руках президента США Дональда Трампа появились от частых рукопожатий. Об этом телеканалу NBC сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и каждый день обменивается рукопожатиями почти непрерывно», — пояснила Левитт.

Гематому на ладони главы Соединенных Штатов заметили во время визита в Белый дом президента Франции Эммануэля Макрона.

Необычайно крепкое рукопожатие французского лидера отмечалось и ранее. Так, в 2017 году, когда президентом США тоже был Дональд Трамп, на праздновании Дня взятия Бастилии Макрон настолько сильно сжимал руку главы Белого дома, что та побелела. Год спустя, в 2018-м, кожа на ладони Трампа собралась в складки и вновь от приветствия главы Франции.

А в декабре 2024 года силу рукопожатия Макрона отметил уже другой Дональд, на этот раз Туск — премьер-министр Польши. Он выставил в своей социальной сети видео, где жмет руку французскому лидеру.

«У рукопожатий с Дональдами обычно возникают определенные сложности», — подписал Туск данный ролик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон и Трамп потрогали друг друга за колени.

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Не покладая рук: месяц на посту президента подарил Трампу синяки на ладонях

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