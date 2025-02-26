Не банально и практично: что подарить жене на 8 Марта

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

URA.RU: хорошим подарком жене на 8 Марта может стать сертификат в салон красоты

Что подарить жене на 8 марта 2025

Фото: 5-tv.ru

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Международный женский день — прекрасный повод порадовать любимых женщин чем-то особенным.

Выбор подарка для жены на 8 Марта — задача не из легких, ведь хочется угодить любимой женщине и удивить ее. Для тех, кто до сих пор в раздумьях, что подарить избраннице в Международный женский день, URA.RU подготовил подборку идей на любой вкус и бюджет.

Хорошим и, главное, полезным подарком могут стать средства для ухода за собой. К примеру, набор косметики, сертификат на салонные процедуры или набор для домашнего спа.

Вспомните, какие у избранницы есть хобби и увлечения. Возможно, она была бы рада получить сертификат на мастер-класс по рисованию, набор для выращивания растений или приглашение на какие-либо курсы.

Отличным подарком также могут стать украшения и аксессуары. Например, дизайнерские серьги ручной работы, кулон с гравировкой или шелковый платок с принтом.

Порадовать любимых женщин можно техникой и гаджетами — умной колонкой с голосовым помощником, увлажнителем воздуха, портативным принтером для смартфона и другими устройствами.

Кроме того, можно подарить избраннице концерт на любимого исполнителя, сертификат на шопинг, абонемент на танцы. А если супруга жаждет новых впечатлений, то пригласите ее полетать на воздушном шаре, прыгнуть с парашютом или на урок экстремального вождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на 8 Марта не будет дополнительного выходного.

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