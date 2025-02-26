Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым

Митингующие просят отложить подписание соглашения до завершения конфликта с РФ.

В Киеве, у здания посольства США, собрались протестующие, недовольные соглашением между Украиной и США, касающимся добычи полезных ископаемых. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале 26 февраля.

В акции приняли участие десятки людей. Они требуют, чтобы подписание подобных соглашений было отложено до завершения конфликта с Россией. Также митингующие настаивают на включении в документы условий, которые обеспечат безопасность страны.

Протестующие выражают беспокойство, что такие договоренности могут привести к утрате контроля над стратегическими ресурсами в условиях военной угрозы. На фоне продолжающегося конфликта с Россией, люди опасаются, что любые шаги в сторону международных соглашений могут ослабить Украину, если не будут учтены дополнительные меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственники пропавших без вести бойцов ВСУ устроили митинг в Киеве. На Майдане собрались матери, жены и сестры мобилизованных, чьи близкие исчезли без вести, многие из них — больше года назад. На Украине десятки тысяч официально числятся пропавшими без вести. Эксперты считают, что в этот список часто попадают погибшие солдаты, чтобы избежать выплат их семьям.