Путин: российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Лидеры двух стран встретились в Кремле, чтобы провести переговоры.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многие российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с бисайским лидером Умару Сисоку Эмбало.

«Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау. — Прим. ред.)», — отметил глава государства.

Лидеры стран встретились в Кремле, чтобы провести переговоры в узком и широком форматах, а также рабочий обед. Путин отметил, что на протяжении нескольких лет российско-бисайские отношения складываются на основе доверия и взаимного уважения. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 10%.

В ходе беседы президент РФ также подчеркнул, что в 2025 году в Гвинеи-Бисау пройдут выборы. И он рассчитывает, что граждане страны поддержат Умару Сисоку Эмбало, поскольку добрые отношения между государствами в большей степени связаны с ним.

К слову, ранее они общались в январе этого года по телефону. Главы государств обсуждали актуальные вопросы, касающиеся расширения двустороннего сотрудничества в гуманитарной, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индонезии Шамсуддином.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.63
-1.58 90.94
-1.58
«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года

Последние новости

18:35
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины с синдромом Дауна
18:15
Глава представительства Вологодской области арестован в Москве
17:55
«Кромешный ад»: в Мурине троих детей держали в квартире, полной мусора и грязи
17:35
Путин: российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау
17:15
Лавров предупредил о рисках расселения палестинцев по соседним государствам
16:55
Разорвали лицо: две хаски набросились на ребенка в Сочи

Сейчас читают

Спрут USAID и «активисты»: как США уничтожили независимую государственность Украины
«Голый и весь в кале»: детей-маугли обнаружили в одной из квартир в Ленобласти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год