«Не жаловалась»: режиссер рассказал о последней роли Добровольской в кино

Только родственники актрисы знали всю правду о ее диагнозе.

В марте на большие экраны выходит фильм «Дорогая, я больше не перезвоню», в котором успела принять участие народная артистка РФ Евгения Добровольская.

В центре сюжета находится главный герой Даня, разочарованный в своей скучной жизни. Его образ воплотил актер Никита Ефремов. Даня погружается в мечты о придуманном будущем и впадает в кому, попадая в преддверие загробного мира.

Оказавшись в бездне, он понимает, что его ожидает ад, но у него есть шанс изменить свою судьбу, не приходя в сознание и совершая добрые поступки.

Режиссер и сценарист картины Александр Фомин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере научно-фантастической комедии рассказал об отношении актрисы к своей роли, для которой данный кинопроект стал последним незадолго до ухода из жизни.

«Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась», — поделился он.

Фомин рассказал, что у него не возникало мыслей о плохом самочувствии актрисы, поскольку она проявляла полную самоотдачу в рабочем процессе.

«Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал», — сообщил он.

При этом Фомин рассудил, что предпосылки для того, чтобы понять тяжелое состояние Добровольской, были, однако их режиссер списал на интерес к участию в ленте.

«Хотя стоило догадаться, так как она быстро согласилась на этот сценарий. Сказала, что он ей очень нравится и что она именно в этом фильме очень хочет сыграть. Тогда как-то не сопоставил. Потом только понял», — пояснил режиссер.

Евгении Добровольской не стало 10 января. Она скончалась от продолжительной онкологии в возрасте 60 лет. Лишь близкие артистки знали о ее страшном заболевании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие удары судьбы перенесла Евгения Добровольская.