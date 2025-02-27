«Пришло время»: Гуф решил завершить музыкальную карьеру и начать новую жизнь

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Рэпер Гуф завершает музыкальную карьеру после лечения в рехабе

Рэпер Гуф после лечения в рехабе объявил о завершении музыкальной карьеры

Фото: © РИА Новости/Антон Волков

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Гастроли исполнителя стартуют летом.

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что его следующий тур станет прощальным, поскольку он решил завершить карьеру после рехаба. В блоге он поделился с подписчиками, что гастроли начнутся 7 июня.

Осенью прошлого за применение физической силы к сотруднику правоохранительных органов. После этого инцидента артист был в рехабе в Наро-Фоминске Московской области.

Артист собирается начать новую жизнь, поэтому решил уйти из музыкальной сферы.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — написал он в соцсети.

Поклонники исполнителя приняли новость с грустью.

«Какой прощальный тур? Мы только успели тебя полюбить, твои песни»;

«Мне еще никто так не разбивал сердце», — высказались фолловеры под постом.

У рэпера весьма насыщенная личная жизнь. В браке исполнителя с блогером Айзой-Лилуной Ай на свет появился сын Сэм, в 2022-м следующая жена Юлия Королева родила ему дочь Тину.

По данным из открытых источников, у исполнителя есть еще один сын, который старше Сэма. Однако каких-либо других подтверждений этому нет, да и сам Долматов не говорил о наличии третьего наследника.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гуфу не нравится слава скандалиста.

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