К выходу в прокат готовится комедия «Дорогая, я больше не перезвоню»

Национальная Медиа Группа готовит еще одну громкую премьеру. Уже через неделю на большие экраны выйдет новая российская комедия — «Дорогая, я больше не перезвоню». В основе сюжета — история молодого столичного рекламщика Дани. Он совершает путешествие в потусторонний мир.

Несмотря на, казалось бы, легкий жанр, фильм затрагивает серьезные темы. Кто сыграл главные роли — рассказал кинокритик «Известий» Николай Никулин. Он побывал на премьерном показе.

На красной ковровой дорожке — звезды отечественного кино в изысканных вечерних нарядах. Это премьера фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». Черный цвет доминировал в одежде. И лишь режиссер Александр Фомин пришел в зеленой куртке, как у героя актера Никиты Ефремова.

«Я фанат Никиты. Я в его фан-клубе. Сценарий сначала был, а потом мы уже нашли Никиту. Это моя обычная одежда, я всегда так хожу», — сказал режиссер Александр Фомин.

По словам режиссера, фильм во многом основан на его личных переживаниях. Главный герой Даня тоже боится летать на самолетах, вечно занят съемками видеороликов и также ищет ответ на вопрос, как найти время на себя и на борьбу со своими страхами.

Ответ герой в итоге находит: Даня просто переутомляется на работе, затем впадает в кому. Это становится началом его ментального путешествия по потустороннему миру. Со справкой о совершенных грехах его отправляют на рейс — либо в ад, либо в рай. Но сначала он попадает в чистилище, точнее, в зону ожидания, похожую на ненавистные ему аэропорты.

«Герой попадает в ту ситуацию, когда у него внутренний конфликт с собой, и за счет обострения ситуации, его прямого столкновения с тем, что: чувак, тебя как бы сейчас не будет, возникает возможность собственной перепрошивки, отношения к себе, к жизни и вообще к простоте», — отметил актер Никита Ефремов.

Это кино в каком-то смысле о герое нашего времени. Персонаж Никиты Ефремова забывает, что можно получать удовольствие от каждого прожитого дня. Фильм — это напоминание, что не обязательно доводить себя до нервного расстройства, чтобы, наконец, начать созерцать приятные мелочи жизни.

«Мы все все откладываем: деньги на отпуск, самое красивое платье мы наденем потом. Не делайте так», — призвала актриса Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце сыграла спутницу жизни Дани. В их отношениях давно пропала искренность. Иначе взглянуть на жизнь герою помогают новые знакомые из бара аэропорта. Особенно бармен, подбадривающий Даню мотивирующими фразами.

«Мы придумали, что он должен „сыпать“ пацанскими цитатами. Но ввиду того, что они расхожие, их можно прочитать у „Стэтхема“, все про них знают, я решил попросить искусственный интеллект сгенерировать мне пацанские цитаты», — рассказал актер Дмитрий Чеботарев.

Отца главного героя сыграл актер Ян Цапник, а мать — народная артистка России Евгения Добровольская, для которой эта роль стала последней в кино. В зале память актрисы почтили минутой молчания.

«Дорогая, я больше не перезвоню» говорит на самые сложные темы простым, даже ироничным языком. Это, прежде всего, комедия, хотя и в форме притчи.