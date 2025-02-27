«За профессионализм и самоотверженность»: Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за их работу

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент почтил минутой молчания погибших.

Президент России Владимир Путин, участвуя в заседании коллегии ФСБ, выразил особую благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) за действия в тылу врага и на линии фронта спецоперации.

«Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность. Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность людей…» — сказал Путин.

Президент отметил доблесть пограничных подразделений ведомства, которые приняли на себя удар противника. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что подвиги всех погибших бойцов останутся в сердцах сограждан. Глава России почтил минутой молчания память павших сотрудников ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назвал Зеленского токсичной фигурой. Отказ от диалога с Москвой бьет по самому Зеленскому, но вернуться за стол он, по мнению Путина, не позволяет, поскольку сам загнал себя в угол.

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