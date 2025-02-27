Знаменательная дата: кто отмечает праздник 27 февраля

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

Сразу четыре праздника отмечают 27 февраля в России

Знаменательная дата: кто отмечает праздник 27 февраля

Фото: www.globallookpress.com/Lydie Gigerichova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Этот день решили сделать особенным еще в Древней Руси.

Зима всегда насыщена праздниками, но 27 февраля претендует на звание рекордсмена по количеству знаменательных поводов. О том, кому точно нельзя проигнорировать эту дату, рассказало информационное агентство URA.RU.

День памяти равноапостольного Кирилла

Один из завершающих дней зачастую самого холодного месяца решили сделать особенным еще в Древней Руси.

Уже несколько веков для православных это День памяти святого равноапостольного Кирилла, создавшего глаголицу — славянскую азбуку — в соавторстве с Мефодием. Они вместе с братом популяризовали славянский язык среди моравов и хазар.

Нареченный в последние дни после принятия схимы Константином, Кирилл завещал брату нести просвещение дальше, за что его не перестают благодарить и сегодня.

Однако люди придумали Кириллу другое имя — Весноуказчик.

«На Кирилла весна с летом борются», — стали говорить в народе.

С давних времен 27 февраля принято первым делом выглянуть в окно. Если светит солнце, то близятся заморозки, а вот метель — хороший сигнал: недолго до жаркого лета.

Однако в народе издавна считали, что прогнозы решают не все, а на будущее можно повлиять. Самые предприимчивые мужчины в День Весноуказчика топтали снег, чтобы он насыщал землю влагой. Самыми счастливыми же были все-таки повитухи. Их 27 числа ждали «бабьи взбрыксы» — щедрые дары от тех, чьи роды они приняли.

День Сил специальных операций в России

Спустя годы день Кирилла стал еще более праздничным. В 2015 году президент постановил отмечать 27 февраля День Сил специальных операций. С издания того указа военнослужащие из ССО, стоящие на страже порядка внутри страны и за ее пределами, получали свой момент славы в профессиональный праздник.

Россияне же в этот день вспоминают, что бойцы ССО регулярно принимают участие в опасных контртеррористических операциях, обеспечивают безопасность на международных мероприятиях и освобождают заложников.

Международный день полярного медведя

Поздравить с профессиональным праздником можно и полярного медведя. Возложенная на него организациями по защите природы миссия — поставить людей перед фактом: популяция самых больших наземных хищников Арктики из-за глобально потепления и браконьерских действий может исчезнуть.

Но не все так плохо. В 2022 году появилась Стратегия минприроды по сохранению животного.

Международный день оптимиста

Наконец, 27 февраля — неофициально Международный день оптимиста.

Согласно мнению ученых, оптимизм — дар с рождения. Цель человека — не потерять его, ведь оптимисты меньше болеют и скорее достигают желаемого. У экспертов есть советы, как это сделать. В День оптимиста — улыбнуться, сделать кому-нибудь подарок и провести время за любимыми занятиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
85.93
-0.70 90.18
-0.76
Принудительная работа над ошибками: гороскоп на март 2025 для всех знаков...

Последние новости

17:44
«Приношу свои извинения»: Буйнов впервые прокомментировал аварию
17:28
Знаменательная дата: кто отмечает праздник 27 февраля
17:12
Блокадница из Петербурга стала жертвой мошенников
16:56
«Никто не застрахован»: Буйнов мог сбить пенсионерку под воздействием препаратов
16:40
Автокредитование под прицелом: Центробанк России ужесточает контроль
16:24
Боец армии России спас пленного боевика ВСУ на ореховском направлении

Сейчас читают

Загробная жизнь: звезды на красной дорожке «Дорогая, я больше не перезвоню»
«Даже не извинились»: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год