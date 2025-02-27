Блинная нажива: злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества

Блинная нажива: злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Масленица

Важно никогда не сообщать личные данные по телефону и в сообщениях третьим лицам.

Сюжет с «щедрой Масленицей» и призами впервые придумали интернет-мошенники в этом году. О новых схемах махинаций рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

За действиями современных злоумышленников чаще всего стоит фишинг, то есть передача третьим лицам личных данных и кодов из СМС.

Основная мошенническая схема

По словам старшего аналитика департамента защиты от цифровых рисков Марии Синицыной, мошенники не обходят стороной ни одной праздничной даты, однако Масленица обычно не входит в их число, так как по ее поводу не устраиваются распродажи, акции и скидки. В этом году все иначе.

Они создают сайты, посвященные традиционному дню, где предлагают вписать имя, фамилию и телефон нового пользователя, обещая бонусы. После ввода данных с жертвой связывается злоумышленник в роли личного «менеджера» и просит внести «депозит», чтобы приобрести акции.

Специалист считает, что сейчас создатели схемы испытывают «пробный шар», тестируя эффективность от масляной недели.

Киберпреступления по праздникам

Отправители вредоносных сообщений наживаются на суевериях пользователей, с радостью пересылающих разные счастливые тексты в мессенджерах, в том числе с опасными ссылками. Именно поэтому масленичный нарратив набирает обороты.

Среди значимых для мошенников дат, когда доверие жертв наиболее крепчает, — Новый год и Рождество, 8 Марта, День святого Валентина, «черная пятница» и киберпонедельник. Граждан могут ждать обещания о фейковых подарках или выплатах, сертификатах, о получении муниципальных услуг и о многом другом.

По данным старшего контент-аналитика Ольги Свистуновой, злоумышленники стали проводить больше «розыгрышей» с бесчестным исходом. Применяемые годами схемы актуализируются. Например, в фишинге и скаме упор делается на праздничное и привлекательное оформление страниц, которые заманивают легким доходом или просьбой проголосовать.

«Мы рекомендуем соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из сомнительных переписок в почте, соцсетях и мессенджерах. Не вводить конфиденциальные данные, в том числе код подтверждения от аккаунтов, на подозрительных ресурсах», — посоветовала эксперт.

Также Свистунова рекомендовала лучше защищать аккаунты, что убережет от попытки проследовать на скам-ресурс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России заблокировали более 10 тысяч фальшивых лотерейных сайтов и групп.

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