Захарова: Киев продает будущее поколение страны

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Западны предлагает Украине сделки на невыгодных и кабальных условиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Фурман; 5-tv.ru

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Украина не только теряет свои ценные кадры, но и фактически лишает следующие поколения пользоваться богатствами собственной страны. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Незалежная идет на поводу у своих западных кураторов и за бесценок и на кабальных условиях распродает свои ценные минеральные ресурсы, полезные ископаемые, почву. А кроме того, отправляет на фронт солдат, которым едва исполнилось 18 лет — фактически доводит население до статуса «рабов».

«Речь идет о кабале, в которую украинское население отправили. Сейчас на Украине это рабство носит 3D-формат. Они продают недра Украины и почвы, которые сейчас вывозятся. Это такое новое рабство, которое сейчас в экспериментальном порядке отрабатывается на Украине и на ее народе западными кураторами», — ответила на вопрос «Известий» Мария Захарова.

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