Украинский след: напавшим на генконсульство РФ в Марселе вынесли приговор

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 13 0

Напавшим на генконсульство РФ в Марселе вынесли приговор

Напавших на генконсульство РФ в Марселе приговорили к 8 месяцам лишения свободы

Фото: Reuters/Manon Cruz

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В тюрьму они не попадут.

Напавшие на генконсульство РФ в Марселе выслушали свой приговор в суде — преступников ожидает восемь месяцев лишения свободы. Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что срок преступники будут отбывать не в тюрьме, а по месту жительства, находясь под домашним арестом.

В ходе разбирательств выяснилось, что один из напавших на посольство мужчин в данный момент женат на украинке, второго же, цитирует материалы следствия портал France info, «волнует украинский конфликт». Оба, к слову, после совершения нападения сразу же отправились на проукраинский митинг.

Атака на генконсульство РФ в Марселе

Утром 24 февраля неизвестные злоумышленники бросили на территорию диппредставительства три бутылки с взрывчатым веществом, два из которых сдетонировали. Предполагается, что злоумышленники целились в сад.

На месте происшествия работали около 30 служащих морской пожарной охраны Марселя и правоохранительные органы. Никто из сотрудников консульства не пострадал. Прокуратура города начала расследование, подозреваемый в преступлении уже был задержан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта атака имеет все признаки террористического акта. Дипломат выразила требование Парижу со стороны Москвы по усилению безопасности загранучреждений.

Ранее 5-tv.ru писал, что напавшие на консульство России в Марселе оказались французскими учеными.

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