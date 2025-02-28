Семья актера Джина Хэкмена раскрыла возможную причину его смерти

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 35 0

TMZ: Джин Хэкмен и его жена могли отравиться угарным газом

Семья Джина Хэкмена раскрыла возможную причину смерти актера

Фото: www.globallookpress.com/Laura Luongo/PIP-Landmark via ww

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Рядом с телом звезды «Бонни и Клайд» обнаружили мертвыми его жену и собаку.

Пока полиция выясняет подробности инцидента, связанного со смертью двукратного лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена и его супруги, семья знаменитости выдвинула свою версию произошедшего. Слова дочери легендарного актера Элизабет Джин Хэкман приводит TMZ.

«Они не уверены, но считают, что причиной могут быть токсичные пары», — говорит женщина.

На данный момент сведений о проблемах с утечками газа в доме нет, как нет и сведений о звонках в соответствующие службы с указанного адреса.

В издании также подчеркнули: шериф округа Санта-Фе, где и проживал последние минуты актер, Адан Мендоза заявил, что следствие пока что не исключает ни один из вариантов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джин Хэкмен был найден мертвым в среду 26 февраля. Вместе с телом американского актера была найдена мертвой его супруга Бетси Аракава и их собака.

На счету актера — более 90 ролей. Среди них: «Французский связной», «Бонни и Клайд», «ФБР», «Достать коротышку», «Багровый прилив», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».

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Семья актера Джина Хэкмена раскрыла возможную причину его смерти

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