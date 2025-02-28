Актер из сериала «Половое воспитание» получил 15 лет тюрьмы за изнасилования

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Актера Александра Вествуда приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования

Актера сериала «Половое воспитание» осудили на 15,5 лет тюрьмы за изнасилование

Фото: Instagram*/alexander.westwood

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Во время вынесения приговора артист ухмылялся.

Британского актера Александра Вествуда, сыгравшего в телесериале «Половое воспитание», приговорили к 15,5 года лишения свободы за изнасилования и домогательства. Об этом сообщает BBC.

Суд признал актера виновным в 26 преступлениях, совершенных на сексуальной почве. Уточняется, что пять человек пострадали в результате действий актера, а также известно, что четверо из них не достигли совершеннолетия.

По имеющимся данным, Вествуд подверг насилию девушку-подростка, которая посещала его занятия по актерскому мастерству. Также отмечается, что единственная совершеннолетняя жертва артиста смогла вырваться и сбежать, так как отвлекла его внимание укусом. По данным BBC, на обвинительном процессе, когда судья перечислял список преступлений Вествуда, тот «ухмылялся».

В ноябре 2024 года стало известно, что против Александра Вествуда возбудили уголовное дело. Сторона обвинения утверждала, что он с детства был подвержен влиянию порнографии. По заявлению прокурора, в возрасте десяти лет Вествуд якобы изнасиловал семилетнюю девочку, а в дальнейшем, став преподавателем, заставлял юных артисток оголяться на его актерских курсах.

Актер также известен по ролям в фильмах «Вне закона», «Город ангелов», «Нестабильный» и в сериале «Врачи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель обвинила рэпера P. Diddу в насилии.

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