Лучше выбросить: чем опасны блины на скисшем молоке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Диетолог Ахуньянова: испорченная молочка содержит множество вредных бактерий

Лучше выбросить: врач назвал опасность скисшего молока

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Многие привыкли использовать просроченные кисломолочные продукты в выпечке. Но почему так делать не нужно?

Блины на прокисшем молоке — излюбленное блюдо многих россиян, однако не все задумываются, безопасно ли оно для употребления. Врач-диетолог Регина Ахуньянова крайне не рекомендует при выпечке блинов использовать просроченные кисломолочные продукты, пишет портал «Доктор Питер».

По словам эксперта, прокисшее молоко — отличное место для размножения опасных и условно-патогенных бактерий. К примеру, в продукте с истекшим сроком годности могут распространиться кишечная палочка, выделяющие токсины и вызывающие отравления гнилостные бактерии, а также листерии, размножающиеся в диапазоне высоких температур.

Диетолог уточняет, что скисшее молоко — не пригодный для приемов пищи продукт, испорченный, а не кисломолочный.

В процессе производства кисломолочных продуктов скисание — намеренный фактор, поэтому продукты вкусны после такой технологии. Если же молоко скисло случайно, то у него непременно появятся отталкивающий запах и неприятный вкус.

Скисшее молоко в итоге расслаивается из-за возникновения в нем бактерий порчи, в отличие от процесса ферментации тех же кефира с ряженкой, который контролируется строго по стандартам.

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