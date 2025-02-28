«Агрессия создается человеком»: почему собаки нападают на людей

Эксперты раскрыли, как не спровоцировать собаку и что делать, если это все же произошло.

В агрессии собаки на 90% виноваты ее хозяева. Об этом рассказал зоопсихолог и кинолог Олег Прянов в беседе с агентством URA.RU.

«Когда вы слышите, что в агрессии животного на 90% виноваты хозяева, то это действительно так. Агрессия в собаке создается человеком или окружающими факторами, влияющими на психику животного. Это может быть неправильное воспитание, жестокое обращение, ранний отрыв от матери, генетическая предрасположенность», — объяснил он.

Однако чаще всего не справляются с воспитанием хозяева, которые не уделяют должного внимания дрессировке. По словам эксперта, не существует универсальных агрессивных пород. Любое животное будет негативно реагировать при защите территории, ощущении страха или боли.

Если с раннего возраста уделять достаточно времени тренировке питомца, то он вырастет верным другом, а не опасным существом. Прянов подчеркнул, что необходимо отталкиваться от предпочтений той или иной породы к образу жизни, социализировать щенка, установить правильную иерархию в семье, где человек — безусловный лидер. Также следует дрессировать собаку и уделять достаточно заботы, но не потакать капризам.

«Даже собаки бойцовских пород при правильном воспитании могут быть абсолютно не опасны. Нет „плохих“ собак, есть ленивые и безграмотные хозяева», — отметил зоопсихолог.

Если чужая собака проявляет недружелюбие, то не стоит смотреть ей в глаза, показывать зубы и улыбаться. Нельзя совершать резких движений и поворачиваться спиной. Лучше всего отступать медленно, контролируя поведение животного.

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Кинолог не советует кричать и бежать, это провоцирует на нападение. Необходимо соблюдать дистанцию, не меньше трех-четырех метров. При этом собака не должна видеть страх человека. Можно прикрыть тело предметом, сумкой или зонтом. Главное, обезопасить горло и лицо.

Юрист и правозащитник Камиль Хизиров сообщил URA.RU, что делать, если нападения не удалось избежать. Первым делом человек должен обратиться за медицинской помощью для лечения и фиксации травм. Затем отправиться в полицию с подробным описанием того, что произошло.

«По закону, собака считается имуществом владельца, поэтому ответственность за вред, причиненный ею, несет именно хозяин. Пострадавший имеет право требовать от него возмещения расходов на лечение, реабилитацию, а также компенсации морального ущерба. Если собака бездомная, то отвечать будет муниципалитет как не обеспечивший безопасность граждан», — пояснил Хизиров.

Сумма компенсации зависит от тяжести последствий и варьируется от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Но помимо этого, хозяину может грозить административный штраф за нарушение содержания и выгула животного. Например, при неправильном выгуле штраф будет составлять от одного до пяти тысяч рублей.

Если из-за собаки причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть, то за это грозит уже уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ставрополе собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку.