Оставила в подъезде: в Петербурге пьяная мать подбросила годовалую дочь ее отцу
В Петербурге мать подбросила годовалую дочь ее отцу
Фото: www.globallookpress.com/Paul Zinken
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Безработная женщина не хотела заниматься воспитанием ребенка.
В Ленинградской области пьяная мать подкинула коляску с годовалой дочерью в подъезд к биологическому отцу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Отмечается, что инцидент случился в городе Мурино. По словам собеседника, безработная 41-летняя мать не хотела заниматься воспитанием девочки, поэтому подкинула коляску с ребенком биологическому отцу и скрылась. Оставленного на лестничной клетке 17 этажа ребенка нашел прохожий и обратился в правоохранительные органы.
Вскоре мать одумалась и вернулась в подъезд. Женщину задержали правоохранители и доставили в отдел полиции. В отношении нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Младенца передали биологическому отцу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прежде, 15 февраля, в Москве арестовали мать, пытавшуюся продать своего ребенка за тысячу долларов. Известно, что возраст крохи не достиг еще даже месяца. Задержанной избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак.
Читайте также
79%
1.77 92.04
1.86
Нашли ошибку?